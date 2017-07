Adoptie door broer of zus moet kunnen

Wat is een levenspartner en een liefdesrelatie? Wat is een ouder-kind-band? Meer en meer hertekent de praktijk de antwoorden daarop, zoals adopties binnen nieuw samengestelde gezinnen en kinderen met twee mama’s of papa’s of zonder papa illustreren.

En vandaag zet ons land een stap verder in de richting van een ruimere invulling van ouderschap. Het Grondwettelijk Hof heeft namelijk beslist dat je zus of broer je kind kunnen adopteren.

Niet dat dat nu zomaar voor iedereen kan.

De uitspraak geldt specifiek voor tweelingzussen Ann en Els Stouten (47).