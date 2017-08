Actieplan voor kinderen uit het kalifaat: "Nodig voor hun veiligheid en de onze"

Vlaanderen werkt aan een plan voor kinderen van Syrië-gangers. Ze zijn geïndoctrineerd, hebben gruweldaden bijgewoond, of zijn ingezet als kindsoldaat. Child Focus en internationale experts vragen om er snel werk van te maken. "We moeten klaar staan voor deze kinderen als ze terug in België zijn, voor hun veiligheid en de onze."

Op de Belgische lijst met ‘foreign terrorist fighters’ staan vier minderjarigen die in Syrië of aangrenzende conflictgebieden zitten. Daarnaast zijn er nog 35 kinderen die vanuit België zijn meegenomen door hun ouders of die daar zijn geboren als kind van een van de Belgische Syrië-strijders. Volgens minder officiële schattingen loopt het aantal op tot 85 minderjarigen. Met de val van het Iraakse Mosoel en de belegering van Raqqa, het IS-bolwerk in Syrië, dreigt een nieuwe golf van terugkeerders op ons af te komen. Daarbij kunnen ook gezinnen zitten. Mohamed Ozdemir, de advocaat van een Vlaamse vrouw die met twee kinderen is teruggekeerd, waarschuwt dat de begeleiding op dit moment ondermaats is. "Er is zo goed als geen opvang voor kinderen die terugkeren uit conflictgebied", zegt Ozdemir. "Zeker als de moeder in de gevangenis zit, is er een serieuze leemte. Er is geen enkele zorgverlener langs geweest bij mijn cliënte."

Geen nationaliteit Zolang de kinderen jonger zijn dan drie jaar kunnen ze bij hun moeder in de gevangenis blijven. Maar ook al is de oudste nog een peuter, toch draagt die volgens de advocaat de gevolgen van de reis naar Syrië mee. Hulpverleners vragen al langer om een actieplan voor deze kinderen. Het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zou dat nu zo goed als klaar hebben.

Share 'Nu focust men bijna uitsluitend op de veiligheid, voor minderjarigen moet er ook een hulp- en integratieluik komen' "Er is al een draaiboek voor het geval het OCAD weet heeft van een minderjarige die op komst is naar België, maar daarmee focussen we bijna uitsluitend op de veiligheid", zegt Bram Antheunis, van het agentschap Jongerenwelzijn, dat onder het departement WVG valt. "Voor minderjarigen moet er ook een hulp- en integratieluik komen. Kunnen we het kind naar een schoolleven begeleiden? Heeft het nood aan psychosociale begeleiding? Moet het kind geplaatst worden in een pleeggezin of instelling, omdat de ouders strafrechtelijk vervolgd worden?"