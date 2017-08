Actieplan tegen eenzaamheid in Brugge na drie doden

6 procent voelt zich 'geïsoleerd'

Volgens VRIND, een studiedienst van de Vlaamse regering, zegt 6 procent van de Vlamingen zich 'geïsoleerd van andere mensen' te voelen. Het gaat om bijna 400.000 eenzame mensen. "Dat is een zeer grote groep. Leven in een stad is een risicofactor, daar klimt het isolement tot 10 procent van alle inwoners", zegt een woordvoerder in De Standaard woensdag.