Acht Belgen willen beste herder ter wereld worden

"We zitten stampvol", klinkt het bij campings in de omgeving van Hoogwoud. In dit Noord-Hollandse dorpje strijkt dit weekend het wereldkampioenschap schapendrijven neer. En dat is een unicum: voor het eerst niet in het Verenigd Koninkrijk of Ierland, maar in Nederland. Een delegatie Britten kwam al even langs om de weilanden te controleren. De velden werden goedgekeurd, maar… "de greppels zijn een uitdaging", klonk het Britse advies.