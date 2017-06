Aarschotse bende opgerold die synthetische drugs en cannabis produceerde

Het onderzoek naar de bende ging eind 2016 van start toen een 40-jarige man uit Aarschot een spilfiguur van een drugsorganisatie bleek. Via de verschillende firma's die de man had opgezet, bestelde hij materialen en chemicaliën die hij liet leveren in een loods in Aarschot. Van daaruit vertrokken de producten naar een loods in Grijpskerke in Zeeland.



De Leuvense FGP werkte in het onderzoek samen met de Politie Zeeland-West-Brabant, dienst regionale recherche die de Nederlandse criminele organisatie in beeld bracht, en met andere binnenlandse en buitenlandse politiediensten. Dat onderzoek leidde op 23 juni tot tien huiszoekingen in België en zes huiszoekingen in Nederland. In België werd binnengevallen in twee loodsen in Aarschot en op acht adressen in Aarschot, Heist-op-den-Berg, Herselt en verschillende andere plaatsen in de rand tussen Vlaams-Brabant en Antwerpen. In de loodsen in Aarschot werden twee cannabisplantages met ieder 800 planten ontdekt en chemicaliën om drugs aan te maken.



De huiszoekingen in Nederland leverden een drugslabo in opbouw op, in de loods in Grijpskerke, en grote hoeveelheden chemicaliën om synthetische drugs, zoals ketamine, aan te maken. In totaal werd vier ton aan chemicaliën gevonden. De politie trof ook nog automatische vuurwapens aan, twee voertuigen en nam 170.000 euro in beslag.



De Leuvense onderzoeksrechter plaatste de 40-jarige man uit Aarschot en een 41-jarige man uit Tremelo onder aanhoudingsbevel terwijl een 38-jarige man uit Herselt werd vrijgelaten onder voorwaarden. In Nederland werden vijf verdachten uit de regio Goes aangehouden.