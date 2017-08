Aanvaller militairen in Brussel was al maanden op de dool

IS eiste zaterdag de aanval op via zijn propagandakanaal Amaq. Enkele uren eerder ­waren de speurders binnengevallen in de flat van Haashi Ayaanle in Sint-Pieters, bij Brugge. Ze zochten uren in de sociale woonst naar linken met de terreurgroep. Voor zover bekend werd er niets gevonden. Dat zou ook zijn buurvrouw Cecile De Blieck verbazen, die twee deuren verder op de zevende verdieping woont. "Ik ben er niet goed van", zegt de 71-jarige. "Ik ben ontgoocheld in hem." Ayaanle was 2,5 jaar haar buur. "Ik had nooit problemen met hem. Enkele maanden geleden stond de politie wel voor mijn deur. Ze waren op zoek naar hem, maar zeiden niet waarom." Sindsdien heeft ze Ayaanle nooit meer teruggezien.



Vermoedelijk zocht de politie de dertiger die dag omdat er een klacht tegen hem was ­ingediend. In februari zou hij op zijn werk in Eeklo bij de multinational Victor Buyck Steel Construction door het lint zijn gegaan. De fabrieksarbeider klaagde eerder tegen collega's dat hij door een kliekje op het werk steevast werd gepest voor zijn zwarte huidskleur. Ze omschrijven hem daar als een heel goed geïntegreerde collega, joviaal en ­humoristisch. "Hij was fier op zijn job", zeggen ze. "Elke maand organiseert onze werkgever ook een evenement om arbeiders en bedienden elkaar te leren kennen. Darts, barbecue of gewoon een drink: Haashi was er altijd graag bij."



In februari haalde het ­bedrijf er echter de politie bij. Ayaanle had collega's tijdens de werkuren in de bedrijfshal aangevallen. Volgens sommigen dreigde hij met een mes. "Die pesters hebben hem zover gekregen. Hij is ontslagen en toen is hij van de ene op de andere dag van de radar verdwenen."



