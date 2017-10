Aantal giften voor daklozenorganisatie Samusocial fel achteruit

Na het schandaal rond de zitpenningen is het aantal giften voor de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial sterk afgenomen. Dat schrijft La Dernière Heure . "We zijn gedaald van vorig jaar maandelijks bijna 33.000 euro naar elke maand 21.000 euro", zegt Samusocial-woordvoerder Christophe Thielens.

"Het gaat hier over de giften van particulieren die maandelijks via domiciliëring giften storten van enkele euro's tot een paar tientallen euro's", verduidelijkt Thielens. Hij wijst erop dat sommige domiciliëringen, zelfs zonder de huidige crisis, niet hernieuwd zouden worden. "Maar andere giften die we wilden hernieuwen, zijn toch niet verlengd", zei Thielens.

Volgens de woordvoerder nam het aantal giften voor het schandaal toe. Samusocial wil nu het vertrouwen van de donateurs herstellen. "We hebben vorige week een mail gestuurd om de leden van de nieuwe raad van bestuur voor te stellen en om te tonen dat we bereid zijn in de totale transparantie te werken, vooral op het vlak van governance."