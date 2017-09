Aanslagpleger Joods Museum "kan zijn proces niet bijwonen": "Ernstig ziek"

Mehdi Nemmouche is deze voormiddag voor de raadkamer in Brussel verschenen. Hij heeft de rechters laten weten dat hij niet aanwezig zal zijn tijdens zijn proces, zo hebben zijn advocaten, meester Sébastien Courtoy en meester Henri Laquay, gemeld. Nemmouche zou ernstig ziek zijn en krijgt volgens zijn avocaten niet de nodige zorgen.

Een wetsdokter heeft Nemmouche onderzocht en bijkomend diepgaander onderzoek bevolen omwille van zijn zorgwekkende gezondheidstoestand. Maar dat onderzoek werd geweigerd, aldus de advocaten. "Onze cliënt heeft waarschijnlijk een hersentumor. Hij verliest zijn zicht en gehoor", aldus meester Courtoy. "Vandaag neemt men enkel zijn bloeddruk." De advocaten van de verdachte benadrukken dat hij recht heeft op medische verzorging.

Hoofdverdachte ©Photo News Nemmouche staat terecht voor moord in een terroristische context. Hij is de hoofdverdachte van de aanslag op het Joods Museum van Brussel op 24 mei 2014. De aanslag op het Joods Museum eiste vier mensenlevens. Het koppel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

"Niet de schutter" ©Photo News Een week na de aanslag werd in Marseille een eerste verdachte, Mehdi Nemmouche, opgepakt. Hij was onder meer in het bezit van wapens die sterk leken op de wapens die gebruikt waren bij de aanslag, munitie en een vlag van terreurgroep IS.



Nemmouche heeft tot op heden nog geen enkele verklaring afgelegd tegenover de Belgische speurders. Volgens zijn advocaten is hij wel betrokken bij de aanslag, maar was hij niet de schutter.