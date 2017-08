Aanhouding in onderzoek naar miljoenenfraude met diesel in Opglabbeek

De afdeling Financiële Criminaliteit van de federale gerechtelijke politie Limburg arresteerde woensdag vijf verdachten bij verschillende invallen in Limburg en Luik. Van de vijf personen werden er twee bij de onderzoeksrechter in Tongeren voorgeleid en die besliste een verdachte aan te houden.



Voor de dieselfraude ging de organisatie gestructureerd te werk met verscheidene rechtspersonen met als maatschappelijk doel de uitbating van benzinestations. Via de tankstations werd de ontkleurde stookolie als diesel verkocht. Door de accijnzen te ontduiken liepen de verkregen winsten voor de fraudeurs in de tientallen miljoenen euro.



Een hoeveelheid van 250.000 liter reeds ontkleurde mazout is aangetroffen. Verder namen de onderzoekers een aantal luxevoertuigen van het merk Mercedes, BMW en Audi en een tiental tankwagens in beslag. Enkele verdachten waren al bij het gerecht in Limburg gekend voor frauduleuze praktijken.