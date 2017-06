9-jarige verdwenen Brahim Bakali veilig en wel teruggevonden

De verdwijning van de niet-begeleide minderjarige zorgde voor ongenoegen bij Child Focus omdat de Dienst Vreemdelingenzaken er geen aangifte van had gedaan. De jongen verdween spoorloos net toen hij zich zou laten registreren. "We moeten die kinderen met evenveel zorg behandelen als kinderen van Belgische afkomst", zei woordvoerder Dirk Depover. "Die jongen is 9 jaar en is dus zeer kwetsbaar. Er zijn heel wat aanwijzingen om aan te nemen dat hij er een zware tocht heeft opzitten. Wij zijn dan ook boos dat ze de verdwijning bij Vreemdelingenzaken niet meteen gemeld hebben."



Op Twitter laat Child Focus nu weten dat de jongen terecht is.



In 2016 verdwenen in ons land 116 niet-begeleide minderjarigen, drie keer zoveel als het jaar daarvoor.

Brahim #BAKALI is veilig en wel teruggevonden. Hartelijk bedankt voor het retweeten van het verdwijningsbericht. — Child Focus België(@ ChildFocusNL) 25/06/17 02:00