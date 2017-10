80 jaar, maar wat een stem: Maurice wint 'The Voice' voor 65-plussers

De 80-jarige Maurice De Munter uit Grimbergen heeft de eerste versie van The Voice voor 65-plussers gewonnen. The Voice 65+ was een initiatief van het Joe-ochtendduo Sven Ornelis & Anke Buckinx, naar aanleiding van het nieuws eerder deze week dat er volgend jaar in Nederland een variant van de zangwedstrijd komt, voor senioren.



De 5 kandidaten, Roy Payne, François Verwimp, Norman Van Loo, Dirk Verschoren en Maurice De Munter, werden tijdens de blind auditions beoordeeld door Micha Marah en Jo met de Banjo. Uiteindelijk was het Maurice De Munter die de harten van de jury en van de luisteraars kon veroveren met zijn Nederlandstalige versie van My Way van Frank Sinatra.