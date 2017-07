67-jarige man zwaargewond bij vermoedelijke partnergeweld, zijn vrouw ontkent de feiten

De Brusselse politie werd zaterdagochtend rond 10.35 uur opgeroepen door de hulpdiensten nadat een man op het Vossenplein het slachtoffer was geworden van messteken. De feiten vonden plaats in een appartement op de eerste verdieping aan het Vossenplein, dat de man deelde met zijn partner.



De zwaargewonde man zou zelf om hulp geroepen hebben. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis terwijl zijn partner werd opgepakt. In de flat vond de politie het bebloede mes terug.