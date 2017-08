53-jarige man in Antwerpen in Schelde terechtgekomen: zoekactie gestaakt

De zoekactie naar een 53-jarige man die in de nacht van maandag op dinsdag ter hoogte van de Antwerpse Sint-Michielskaai in de Schelde is terechtgekomen, is kort na 3 uur gestaakt. Dat meldt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. De brandweer ondernam nog een poging om de man terug te vinden door de rivier tot in Oost-Vlaanderen af te varen, maar kon de man niet vinden. Op de Schelde staat nu een sterke stroming.

De man zou samen met een andere man en een hondje langs de zogenaamde Blauwe Steen, de kaaimuur op de rechteroever, aan het wandelen geweest zijn. Omstreeks 1.30 uur kwam het slachtoffer in het water terecht. Verder onderzoek moet uitwijzen of de mannen onder invloed waren. Het hondje werd meegenomen door de politie.



Tijdens de zoekactie werd het weinige scheepvaartverkeer stilgelegd, maar intussen mogen de schepen weer langs Antwerpen passeren.



