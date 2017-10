5 vragen over Muyters' supersnel-internet-plan

Minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) wil in heel Vlaanderen supersnel internet uitrollen. Met Telenet en Proximus als het kan, zonder als het moet. Maar is dat wel de taak van de overheid? Hebben we dat supersnel internet nu nodig?

Minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) wil vanaf volgend jaar een glasvezelnetwerk uitrollen over heel Vlaanderen. Dat moet ons internet vele malen sneller maken, de capaciteit fors vergroten én goedkoper maken. Bovendien zouden ook alle operatoren gebruik mogen maken van dat netwerk, kwestie van de concurrentie aan te scherpen. Vijf vragen over het glasvezel-plan, vijf antwoorden

Hebben we die glasvezelkabel nodig?

Het gaat goed met de breedbandcapaciteit en -snelheid in ons land. Wereldwijd zitten we op dat vlak in de kopgroep, maar misschien moeten we binnenkort lossen. De nood aan beter en sneller internet groeit elke dag. We gebruiken namelijk steeds meer bandbreedte. Videostreaming zit in de lift en we evolueren naar the internet of things, waarbij zowat alle toestellen - van onze auto tot onze koelkast - met het web zijn verbonden.