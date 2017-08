48ste Dodentocht van start met nieuw inschrijvingsrecord

Het verplichte vooraf inschrijven kwam er volgens de organisatie om beter voorbereid te zijn op het jaar na jaar toenemende aantal deelnemers. Hoeveel mensen er effectief gestart zijn is echter niet bekend door technische problemen.



Het doel is om binnen de 24 uur de aankomst te bereiken, maar de finishlijn kan pas vanaf 7 uur zaterdagochtend overschreden worden om te vermijden dat sommigen het als een loopwedstrijd zouden beschouwen.



De organisatie gebeurt nog steeds door een team van een honderdtal vrijwillige medewerkers. Daarnaast staan er tijdens de Dodentocht zelf ook nog eens 1.300 vrijwilligers klaar in onder meer hulp- en bevoorradingsposten. Je kon trouwens wel een annuleringsverzekering nemen om in geval van overmacht tegen het betalen van een kleine premie je inschrijvingsgeld terug te krijgen.



Het parcours loopt ook dit jaar voornamelijk door de Antwerpse regio Klein-Brabant (Bornem, Puurs en Sint-Amands), maar overschrijdt ook kort de provinciegrenzen met Vlaams-Brabant (Londerzeel en Merchtem) en Oost-Vlaanderen (Buggenhout). Parallel daarmee is er ook een autoparcours uitgestippeld voor sympathisanten die deelnemers onderweg op verschillende plaatsen een hart onder de riem willen steken. Op www.dodentocht.be kan je live volgen bij welke controlepost elke wandelaar het laatst gesignaleerd is.