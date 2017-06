470.000 liter diesel uit tank gelopen bij opslagbedrijf in Antwerpse haven

Door een lek in een opslagtank is bij het bedrijf Vopak in de Antwerpse haven deze avond 470.000 liter diesel weggelopen en op het bedrijfsterrein terechtgekomen. Het lek is ondertussen onder controle.

Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse om de smurrie af te schermen met schuim, zodat de diesel niet verder wegvloeit. Niemand raakte gewond of moest geëvacuerd worden. Er zou niet meteen schade zijn aan andere infrastructuur van het bedrijf. Er is sprake van flinke geurhinder.



"Na het afschermen en beveiligen met schuim, starten we met de opkuiswerken", zegt Jasmien O van de brandweer zone Antwerpen. "Gezien de hoeveelheid wordt dat een langdurige en complexe klus."

Het lek ontstond allicht door een defect aan een pomp.