28 Rode Duivels starten maandag voorbereiding, Eden Hazard blijft vraagteken

Eden Hazard is de opvallendste naam in de selectie van bondscoach Roberto Martinez. De 26-jarige aanvoerder traint na een rechterenkelbreuk nog maar sinds medio augustus terug mee bij Chelsea en speelde dit seizoen nog geen minuut in officiële wedstrijden. Door zijn sterspeler ook uit de selectie voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Everton te laten, leek Chelsea-coach Antonio Conte druk te zetten op Martinez om Hazard niet te laten spelen met de Duivels. Na de wedstrijd bleek Conte echter bijgedraaid te zijn en vertelde hij dat het "een goede zaak is dat Eden met de Belgische nationale ploeg kan trainen om daarna zelfs misschien te kunnen spelen tegen Gibraltar".

Opvallend, want vrijdag klonk het helemaal anders bij de Italiaanse coach en leek hij niet happig te zijn om Hazard te laten vertrekken. Het gesprek van zaterdag tussen de beide coaches heeft Conte klaarblijkelijk van mening doen veranderen. Hazard sluit dus maandag aan, maar voorlopig is het nog onduidelijk of hij effectief speelklaar geraakt voor het tweeluik.



Radja Nainggolan zal er alvast niet bij zijn in Tubeke. De middenvelder van AS Roma werd door bondscoach Roberto Martinez voor het eerst sinds eind vorig jaar uit de selectie gelaten. "Op basis van een ontgoochelende periode", volgens de bondscoach, "en zeker geen disciplinaire maatregel". De krant Le Soir beweerde vrijdag echter dat het bankzittersstatuut van Nainggolan in Estland een disciplinaire sanctie was omdat de middenvelder te laat was voor de theoretische voorbereiding. Wat vaststaat, is dat de relatie tussen de bondscoach en Nainggolan onder hoogspanning staat.