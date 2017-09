Grote stroompanne in Gent: 1.500 gezinnen zonder elektriciteit

Door hevige rookontwikkeling kunnen technici de cabine nog niet begeven, waardoor het niet duidelijk is hoe lang de panne nog zal duren.



De stroomonderbreking deed zich om 6.23 uur voor, meldt de website van Eandis. Het gaat om meer dan 500 straten en 1.500 gezinnen. "Het betreft een groot deel van Gent", zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch van Eandis.



"Het stroomincident deed zich voor in een transformatorstation in de Nieuwe Vaart. De oorzaak is onduidelijk maar door de hevige rookontwikkeling kunnen technici zich nog niet in de cabine begeven. De brandweer en de hulpdiensten zijn ter plaatse."