16.000 Belgen op grootste zwarte lijst ter wereld

De lijst wordt in 170 landen door alle grootbanken en meer dan 6.000 andere bedrijven gebruikt om te weten welke klanten, sollicitanten en zakenpartners een 'risico' vormen, gaande van 'politiek gevoelig' tot mensen gelinkt aan criminaliteit en terrorisme.



Internationaal onderzoek, door onder meer De Tijd, onthult dat heel wat mensen onterecht op de lijst staan. Zo staan er Belgen in de categorie 'terrorisme' die zijn vrijgesproken of nooit zijn vervolgd. Zelfs de Moslimliga stond op de lijst.



Ook de Brusselse rechter Christine Schurmans belandde onterecht op de lijst 'financiële criminaliteit'. Celebrity's als Jean-Marie Pfaff, Véronique De Kock en Hans Otten worden om twijfelachtige redenen als risicovol bestempeld.



Toch bevestigen de Belgische grootbanken dat ze World-Check gebruiken om klanten te screenen. Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, gaat de kwestie aankaarten bij de banken.



In een reactie zegt World-Check dat het iedereen aanmoedigt het bedrijf te contacteren als ze onterecht op de zwarte lijst staan.