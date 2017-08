Overvaller berooft 10-jarig meisje met vuurwapen in Gent

Het voorval vond gisteravond omstreeks 20 uur plaats in de Gentse Kikvorsstraat. Een man met een bivakmuts over zijn hoofd liet een 10-jarig fietsertje stoppen. Hij hield een vuurwapen tegen het hoofd van het meisje en verplichtte haar om van haar fiets te stappen. Vervolgens ging hij er met de fiets vandoor.



Het Oost-Vlaamse parket bevestigt dat er van dat voorval aangifte is gedaan, en dat de zaak in onderzoek zit.