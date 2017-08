Een op de tien hardrijders is buitenlander

De Fransen staan bovenaan het klassement: zij rijden 35 procent van alle buitenlandse snelheidsboetes, of net geen 100.000, bij elkaar. Zij worden gevolgd door de Nederlanders (97.500 boetes), de Duitsers (32.300), Luxemburgers (30.400) en Polen (6.400).



Volgens BIVV-woordvoerder Benoit Godart moeten die cijfers niet verbazen. "Dat zijn allemaal landen waar de maximumsnelheid bij droog weer op 130 kilometer per uur of meer ligt." De woordvoerder sluit ook niet uit dat buitenlandse bestuurders het gedrag van de Belgische chauffeurs imiteren.



Die boetes moeten de staatskas 14 miljoen euro opbrengen. "Maar dan moeten de overtreders wel betalen, en dat gebeurt onvoldoende", merkt Danny Smagghe van Touring op. Het Crossborder-project, dat op 1 juli werd opgestart, moet de inning van verkeersboeters vlotter laten verlopen, ook voor buitenlandse verkeersovertreders. Het project houdt onder meer in dat voorstellen tot minnelijke schikking en bevelen tot betalen automatisch worden verzonden en dat ze voor overtreders uit zeven Europese landen in hun eigen taal worden vertaald.