1.160.000 scholieren en 140.000 leerkrachten vandaag weer naar school

Driekwart van de personeelsleden zijn vrouwen (120.000), slechts een op de vier is een man (40.000). Bij de leerlingen zijn er zo'n 600.000 jongens tegenover ongeveer 570.000 meisjes.



Vorig schooljaar koos een meerderheid van de middelbare scholieren voor een wetenschappelijke studierichting: in de tweede graad waren Wetenschappen, Economie en Latijn de populairste keuzes, in de derde graad was de top drie Wetenschappen-Wiskunde, Economie-Moderne talen en Sociale en Technische Wetenschappen.



Belangrijk in het komende jaar is de uitrol van het ondersteuningsmodel voor leerlingen die zorgnoden hebben. Maar het wordt ook een jaar waarin nog veel gediscussieerd zal worden over de vernieuwingen waar ons onderwijs in Vlaanderen aan toe is. De voorbije dagen kwam die discussie al even de neus aan het venster steken met stoere verklaringen heen en weer tussen Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen enerzijds en politici van de N-VA anderzijds. Het ging dan over het eindtermendebat, over wat de leerlingen op het einde van hun traject moeten kennen en kunnen.