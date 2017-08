"Zwalpende chauffeur onderscheppen? Sorry, geen tijd"

Rudi Conings werkt sinds 1986 bij de wegpolitie van Bertem, Brabant. Al dertig jaar schuimt hij in snelle politie-Volvo's snelwegen af om hulp te bieden bij ongevallen, maakt hij deel uit van politie-escortes voor vips en rijden hij en zijn collega's mee in wielerwedstrijden. Hij ziet met lede ogen aan hoe collega's vertrekken en er weinig of geen nieuwe bijkomen. Als afgevaardigde van de politievakbond VSOA durft hij vlakaf te zeggen wat de meeste van zijn collega's denken maar niet mogen zeggen: "De onderbemanning bij de wegpolitie was nooit zo erg."