"Zuhal Demir mikt op extreemrechts door Turkse nationaliteit op te geven"

"Ik herken me niet meer in het land waarin mijn ouders zijn opgegroeid", zegt Demir in onze krant. "De kloof is te groot geworden. De groeiende invloed van de islam, de positie van de vrouw, de democratie en de minderheden: het gaat allemaal de verkeerde kant op."



Demir kreeg de Turkse nationaliteit omdat iedereen met een Turkse moeder en/of vader die automatisch toegekend krijgt.