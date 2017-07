"Zorg voor de patiënten, maar ook voor hun omgeving"

“Vrijdag kwam ze thuis. Zaterdag was er weer een grote crisis. Ze had zichzelf weer pijn gedaan. Dat is vaak haar enige uitlaatklep voor stress en angst bij grote veranderingen. Ik ben tussengekomen en zo geraakte ik ook gewond”, vertelt Kathleen*. De ‘ze’ in dit verhaal is L. (17), haar oudste van vier dochters. En dat thuiskomen deed ze van de dagpsychiatrie, een van de vormen van geestelijke gezondheidszorg waartussen ze de voorbije 2,5 jaar pendelt. Dagpsychiatrie, multifunctionele centra, acute opvang en zelfs – wanneer er écht geen andere oplossingen zijn – op de gewone pediatrie-afdeling.