"Zomaar vlees vervangen door een veggieburger is geen goed idee"

Is vlees eten ongezond? Een makkelijke vraag, waar geen makkelijk antwoord op is, meent voedingsdeskundige Christophe Matthys. Het voedseldebat wordt nu vooral verkeerd gevoerd, vindt hij. “We moeten af van het simplistisch idee dat je een voedingsmiddel kunt vervangen door een ander.”

Komt vlees zo stilletjesaan in de verdrukking? Een mens zou het bijna gaan denken, als we de cijfers bekijken van de vzw Eva, een organisatie die plantaardige voeding promoot. Tegenwoordig laat een op de tien Vlamingen minstens drie keer per week zijn stukje vlees of vis achterwege. Vijf jaar geleden was dat nog een op twintig.

Maar professor Christophe Matthys, hoofddocent humane voeding aan de KU Leuven en wetenschappelijk coördinator van het Competentie Centrum Klinische Voeding van het UZ Leuven, blijft voorzichtig. “De doorsnee-Vlaming denkt nog altijd dat hij een goed stuk vlees nodig heeft. Het zit in onze cultuur ingebakken. Dat idee dateert natuurlijk uit een tijd waarin mensen nog veel actievere jobs deden en dus een hogere energie- en eiwitbehoefte hadden. Maar door de grote hoeveelheden zijn we ons nu vooral aan het overeten.”