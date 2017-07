"Ze behandelen ons als dieren"

Avond op het Terloplein in Borgerhout. Ouders spelen op de speeltuin met hun kinderen, terwijl een aantal jongens rustig kaart. Over Borgerhout valt eigenlijk veel goeds te melden. Er zit een positieve dynamiek in de wijken door jeugdwerkers van verschillende organisaties.

Hun inzet heeft er nu voor gezorgd dat er vrijwilligers op de pleintjes rondlopen, die een oogje in het zeil houden. Maar de aanpak van de jeugdorganisaties is pril, de werkloosheid is hoog en de problemen zijn legio. "Iedereen kent de cijfers over armoede in Borgerhout", zegt Ali El Moussaoui, de coördinator van de organisatie Samen Op Straat.