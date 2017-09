'We waren te jong, zeiden ze'

Al in zijn tienerjaren ontpopte Dogan Ercan zich tot topondernemer. Toen hij veertien was, verkocht hij tweedehandsproducten, voornamelijk smartphones. “Ik verdiende goed zakgeld, maar leerde vooral onderhandelen en producten op de markt te ­brengen.”

Op zijn achttiende was Ercan klaar voor het echte werk. In een Facebook-groep met vijftien vrienden uit de probleembuurt Nieuw Sledderlo in Genk deelde hij een oproep: “Vanavond om zeven uur vergaderen in de moskee. Ik wil nadenken over het opstarten van een onderneming. Iedereen met interesse: kom af.” Die avond zat hij het eerste halfuur alleen in de moskee, vertelt Ercan: “Maar uiteindelijk zijn mijn maten Eyup Demir en Samir Jaafar komen opdagen.”