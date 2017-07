"We smeekten de SS om ons te executeren"

Drie jaar voor zijn dood, in 2005, vertelde Robert Maistriau nog eens een keer. We ontmoetten hem in zijn zorgflat in Sint-Lambrechts-Woluwe. Hij was 83 en zo goed als blind, maar de film van die avond in 1943, die zat nog helder in zijn hoofd.

Vanaf het Brusselse Meiserplein fietste hij, 22 toen, met zijn vrienden Youra Livchitz en Jean Franklemon, allebei 25, in het donker naar Boortmeerbeek. Enkele dagen eerder was Robert op vraag van Youra in een ijzerwinkel in de Brusselse Marollen vier nijptangen, een stormlamp en petroleum gaan kopen.