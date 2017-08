Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) treft voorlopig geen extra maatregelen omtrent hoverboards. De afgelopen maanden vielen al vier gewonden door een brandend hoverboard, woensdag nog een vrouw in Turnhout. "We wachten het onderzoek in Nederland af, maar er moeten dringend op Europees vlak specifieke normen komen", klinkt het in een reactie aan VTM NIEUWS.