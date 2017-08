"Voorarrest volstaat": Zakkenrollers Centraal Station mogen gevangenis verlaten

De bende Algerijnen had de perrons voor internationaal verkeer in het Centraal Station tot hun actieterrein uitgeroepen. Buitenlandse zakenlui of toeristen die de Thalys wilden nemen, waren hun doelwit. Met alle mogelijke middelen werden de slachtoffers afgeleid. Een vuurtje vragen, uitleg vragen bij de informatieborden, op het raam tikken van de trein zodat de reiziger naar buiten keek,... Telkens net tijd genoeg voor een medeplichtige om toe te slaan. De bende pikte vooral computertassen en kleinere valiezen waarin meestal fototoestellen, laptops, gsm's en portefeuilles worden bewaard.



Feiten (gedeeltelijk) toegegeven

De bende maakte tussen november 2016 en mei 2017 minstens 25 slachtoffers. Alle diefstallen in het dossier werden door bewakingscamera's gefilmd, net zoals de verdeling van de buit achteraf. Op het proces gaven de meeste verdachten geheel of gedeeltelijk de feiten toe. De mannen raakten als illegaal niet aan een job en moesten stelen om te overleven.



Voorarrest volstaat

De zes verdachten werden begin dit jaar na enkele politie-acties opgepakt. Volgens de rechter verdienen zij straffen van één tot twee jaar cel, naargelang het aantal diefstallen waaraan zij hadden meegewerkt. De meeste verdachten zitten al enkele maanden tot een half jaar in voorarrest. Die opsluiting volstaat voor de rechter. De rest van hun straf is voorwaardelijk. De mannen mogen vandaag de gevangenis verlaten.