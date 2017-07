'verkoper van paradijs' zou IS-leider zijn

De allereerste keer dat Tarik Ibn Ali - zoals Chadlioui (43) zichzelf graag noemt - ter sprake kwam in de Belgische pers, was in mei 2011. Hij had toen een filmpje op YouTube gezet van zijn bezoek aan pretpark Bobbejaanland, waarbij de vrouwen in zijn gezelschap onder een boerka schuilgingen. Dat kledingstuk was toen net verboden en het lijdt geen twijfel dat de video diende als een protest. Maar de Belgische wetgever won, want korte tijd later liet Chadlioui ons land voor wat het was en ging hij in Egypte wonen.