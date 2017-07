"Veel moslims moeten vechten om ongelovig te kunnen zijn"

“Ja, ik heb begrip voor de soms extreme kritiek op de islam”, zegt Ann Brusseel. “In landen als Bangladesh en Pakistan is het volstrekt onmogelijk om openlijk atheïst te zijn. Wie daar ginder toch voor uitkomt, wordt vaak mishandeld en vermoord. In Vlaanderen is de situatie natuurlijk anders, maar ook hier moeten we waakzaam zijn.”

Brusseel (41) is Vlaams Parlementslid voor Open Vld en profileert zich de laatste jaren steeds feller als overtuigd vrijzinnige. Dit weekend was ze in Londen, op een congres van de National Secular Society en de Council of Ex-Muslims, waar een internationaal gezelschap van prominente ongelovigen debatteerde over vrijheid.