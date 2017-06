"Tweetaligheid Brusselse politie bereikt historisch dieptepunt"

Opmerkelijk is het grote verschil tussen de Nederlandstalige en de Franstalige politieambtenaren. Bij de Vlamingen is niet minder dan 94% van hen tweetalig; bij de Franstaligen is dat slechts 46,5%, becijferde Pas. Aangezien de Franstaligen ongeveer twee derden van het korps uitmaken, komt dat erop neer dat de Franstaligen slechts 2% kans lopen om met een Fransonkundige Vlaamse politieman te doen te hebben, terwijl de Vlamingen in Brussel 35% kans hebben om met een Nederlandsonkundige Franstalige politieambtenaar te doen te hebben.



"Zoals al zijn voorgangers speelt Jambon het verzekeren van de veiligheid uit om het gebrek aan tweetaligheid van de Brusselse politieambtenaren te vergoelijken en daar niet tegen op te treden. Maar is het dan veilig te noemen wanneer Brusselse agenten zich niet verstaanbaar kunnen maken naar de Vlamingen toe, bijvoorbeeld in gevaarlijke situaties? ", vraagt Pas zich af.



Het Vlaams Belang-Kamerlid heeft een oplossing om én de veiligheid én de tweetaligheid te verzekeren: neem veel meer Nederlandstalige politieambtenaren in dienst, want die zijn, zoals de cijfers aantonen, ten minste tweetalig. "Wettelijk is dat overigens geen enkel probleem, vermits tot 75% van de aanwervingen tot éénzelfde taalgroep mogen behoren. Momenteel bedraagt het aantal Vlamingen bij de Brusselse politie slechts 34%, er is dus nog een ruime marge om meer Vlamingen aan te werven", aldus Barbara Pas.