"Tweede onderzoek naar Joëlle Milquet"

Het nieuwe onderzoek is een uitloper van dat van 2014, toen de gerechtelijke politie op zoek ging naar bewijzen dat Milquet op haar kabinet medewerkers betaalde, officieel om haar te adviseren maar in feite om haar verkiezingscampagne voor te bereiden. Die zaak kwam aan het licht door een artikel in Le Vif/L'Express. Na dat lek zou Milquet een informaticus hebben bevolen uit te pluizen wie de mail naar de journalist stuurde. De gerechtelijke politie kwam dat te weten via een sms tussen Milquet en de informaticus. Ondertussen zijn meerdere verhoren gebeurd en is beslist een tweede onderzoek te openen.

Achterhaald

Het bericht is "even achterhaald als onjuist", zegt haar advocaat, Adrien Masset, ondertussen in een reactie. Masset is naar eigen zeggen "geïrriteerd" over deze schending van het geheim van het onderzoek. "Het onderzoek waarvan sprake in de pers is in niets nieuw en maakt deel vanuit van het bestaande onderzoek. Het is een bericht dat even achterhaald als onjuist is", haalt hij uit. "



Mevrouw Milquet is niet in staat van beschuldiging gesteld voor de beschermingsmaatregelen die ze heeft genomen en die ze zestien maanden geleden al heeft uitgelegd tijdens haar verhoor. Ze heeft immers aangetoond, ondersteund door juridische analyse, dat de genomen maatregelen - nadat een 'mol' van slechte wil in de schoot van haar kabinet was opgedoken - volkomen wettelijk en noodzakelijk waren voor de bescherming van de computers van het kabinet van Binnenlandse Zaken. De maatregelen respecteerden de geldende regels tegen elke indringingspoging van derden of lekken van documenten naar derden."