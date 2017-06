"Terreur? Slecht weer is een concretere dreiging"

Ook in Dendermonde sloeg de zomer gisteren genadeloos toe. Aan de kassa van gezinsfestival Koekenaap controleerde Wouter Geldof de toegangskaarten. “Op zich hebben we geen extra maatregelen genomen; wij blijven geloven in de goedheid van de mens.” Koekenaap had wel het voordeel van zijn locatie: een omheind schoolterrein, met slechts één ingang.