'Superbacterie' ESBL verovert rusthuizen

Het rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) dateert al van juli vorig jaar, maar er werd door de overheid niet over gecommuniceerd. De cijfers zijn nochtans zorgwekkend. Het aantal rusthuisbewoners dat besmet is met ESBL is tussen 2011 en 2015 bijna verdubbeld, van 6 naar 11 procent.

ESBL is nu de belangrijkste 'superbacterie' in de rusthuizen. De bacterie is onschuldig bij gezonde mensen, maar kan problemen geven bij zieken. Het maakt andere bacteriën resistent tegen antibiotica en doet een simpele infectie levensbedreigend worden. Naar schatting sterven jaarlijks meer dan 3.000 mensen ten gevolge van zo'n infectie.