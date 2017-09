"Rituele besnijdenis is aantasting fysieke integriteit": dit nieuwe advies valt slecht bij joden en moslims

Godsdienstvrijheid of recht op fysieke integriteit? Voor het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek is het duidelijk. Als het over de rituele besnijdenis bij minderjarige jongens gaat, primeert volgens de academici de bescherming tegen letsel. Ook zou het Riziv besnijdenissen niet langer moeten terugbetalen. “Aangezien een besnijdenis vrij radicaal want onomkeerbaar is, vinden we dat de fysieke integriteit van het kind voorrang heeft op de geloofsovertuiging van de ouders”, zegt covoorzitster Marie-Geneviève Pinsart (ULB) in De Standaard. “We verkiezen dat het kind meerderjarig is, zodat het die beslissing zelf kan nemen.”