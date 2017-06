"Piqueur en management verantwoordelijk voor faillissement, niet Nationale Bank"

Het eindrapport van de onderzoekscommissie, die bijna een jaar aan de slag was, werd unaniem goedgekeurd. Die eensgezindheid had wellicht met het duidelijke uitgangspunt te maken. "We waren niet aangeduid om na te gaan of meneer Termont (Daniël Termont, sp.a-burgemeester van Gent, red.) op een boot heeft gezeten van meneer Piqueur in Nice. We moesten weten waarom Optima failliet is gegaan en hoe we kunnen voorkomen dat nog een bank failliet gaat", legde commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) uit.

Piqueur en het management van de bank kregen er flink van langs. De bank werd slecht geleid, er werd op een bepaald moment massaal geld uitgehaald. Piqueur en zijn management worden onder andere verweten dat ze te weinig ervaring hadden om een bank te leiden. Desondanks werden alle beslissingen genomen door Piqueur zelf en zijn vertrouwelingen.

Toen de Nationale Bank maatregelen nam, negeerde de Optima-top die. "Een tikkende tijdbom die het voordeel van de twijfel had gekregen", noemde Meyrem Almaci (Groen) de bank. Ze vergeleek Optima met de omgevallen Dexia-bank. "De kleinste kantjes van de mensen kwamen naar voren: ongebreidelde zelfbediening en belangenvermenging."