‘Ook gedetineerden mogen trouwen’

Neen. Een gedetineerde heeft volgens professor familierecht Frederik Swennen (UAntwerpen) evenveel recht om te huwen als andere burgers. Wel moet het huwelijk in alle openheid plaatsvinden, wat betekent dat Belkacem, die in 2015 definitief werd veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar, penitentiair verlof nodig zou hebben of dat de ambtenaar van de burgerlijke stand naar de gevangenis van Hasselt moest gaan. “Een ambtenaar kan wel weigeren om te gaan, bijvoorbeeld omdat er een vermoeden bestaat dat het om een schijnhuwelijk gaat”, zegt Swennen.