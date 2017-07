"Of we ooit zonder antibiotica zullen kunnen? Nee, nooit"

“Waarom we maar blijven voorschrijven en slikken? Dat is dezelfde vraag als waarom we niet adequater optreden tegen de gevolgen van de klimaatverandering", stelt professor Goossens die voorzitter is van Bapcoc, de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid.

"Omdat men de gevolgen nu nog niet aan den lijve voelt. Dan is er minder druk om echt in te grijpen. Er is nu al een groot probleem met resistente bacteriën in Azië en Centraal- en Zuid-Amerika. Maar wanneer ook hier nu nog goed te behandelen aandoeningen ook levensbedreigend zijn, is het wel te laat.”