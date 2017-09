'Nederlands is lelijk, moeilijk en nutteloos'

Om het niveau van het Nederlands in het middelbaar op te krikken, gaat het Franstalige onderwijs de volgende maanden enkele belangrijke vernieuwingen doorvoeren. In plaats van woordenschat uit het hoofd te leren, moeten kinderen onze taal meer leren spreken. Die kentering is nodig, stellen experts, want in het zuiden van het land verliest het Nederlands steeds meer terrein ten opzichte van het Engels. Tegenover tien jaar geleden is het aantal leerlingen die Nederlands studeren dan ook ­achteruitgegaan.

“Nu krijgt 60 procent van de Waalse kinderen in de basisschool nog Nederlands.