"N-VA zonder communautaire agenda naar verkiezingen? We gaan optie van Van Grieken herbekijken"

Dat N-VA zonder communautaire agenda naar de parlementsverkiezingen van 2019 trekt, bevestigt voor Kamerlid Veerle Wouters dat haar vertrek uit de partij een jaar geleden, samen met Hendrik Vuye, de juiste beslissing was. "We zien nu dat we goed hebben aangevoeld dat het communautaire opnieuw voor vijf jaar in de diepvries zou verdwijnen. Ik ben blij dat ik niet meer bij N-VA zit en nu moet uitleggen wat dit weekend is beslist", zegt Wouters.

Bijna exact een jaar geleden stapten Vuye en Wouters uit N-VA om voort als onafhankelijken in de Kamer te blijven zetelen. Dat gebeurde na onvrede over de communautaire koers van de partij. Het duo leidde de denktank Objectief V en nam het niet dat het een partijorgaan zou worden. Objectief V wordt intussen geleid door N-VA-ondervoorzitter Sander Loones en Vlaams fractieleider Matthias Diependaele.



"Ik kan me niet voorstellen dat een hele hoop mensen niet ontgoocheld is", reageert Wouters. Het was voor iedereen duidelijk dat de partij met Veiligheid, Economie en Identiteit als speerpunten naar de kiezer zou trekken, "maar het overviel me toch dat N-VA al zo vroeg de beslissing heeft genomen" om zonder het communautaire naar de kiezer te stappen".

Kiesdrempel Het is voor Wouters duidelijk dat zijzelf en Vuye nog met "iets" naar buiten zullen komen en als het mogelijk is, deel te nemen aan de stembusslag van 2019. Ze beseft wel dat het een allesbehalve eenvoudige klus wordt, niet alleen omwille van het financiële plaatje, maar ook om lijsten gevuld te krijgen en de kiesdrempel te halen.



"Het is belangrijk dat het verhaal levend wordt gehouden. Als je het in de diepvries steekt en er niet over praat, dan zal het er nooit komen. En als je tegen de kiezer zegt dat het maar 'tweederangs' is en er dan tijdens onderhandelingen toch over begint, dan pleeg je gewoon kiezersbedrog", vindt het Limburgse Kamerlid.