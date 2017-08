"Mijn portefeuille en gsm zijn gestolen": politie waarschuwt voor oplichters die realistisch te werk gaan

De bende gebruikt vaak dezelfde tactiek om aan geld te geraken. Nietsvermoedende slachtoffers worden op een tankeiland langs de autosnelweg in het Engels aangesproken door een man, die vertelt dat zijn portefeuille en gsm gestolen zijn. Hij toont daarbij ook zijn wagen, meestal met een kind op de achterbank, die iets verder staat geparkeerd.



De man vraagt de slachtoffers om geld, zodat hij toch nog in het Verenigd Koninkrijk kan geraken. Als het slachtoffer daarop ingaat, probeert de man een nog hoger bedrag los te krijgen. Hij stelt dan onder meer voor om samen naar een geldautomaat te rijden.



Om geloofwaardig over te komen overhandigen de daders een visitekaartje van een firma en beloven ze het geld terug te storten wanneer ze in het Verenigd Koninkrijk zijn aangekomen. De gegevens op het kaartje zijn vals, maar op die manier winnen ze enkele dagen de tijd vooraleer het slachtoffer zich realiseert dat hij zijn of haar geld niet meer terug zal zien.



Agressief

Volgens de politie gaat het om een rondtrekkende bende, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland. De mannen zouden erg opdringerig zijn en zich verbaal assertief opstellen. Ze worden ook steeds agressiever om hun doel te bereiken, klinkt het.



De politie raadt mensen aan om zeker niet in te gaan op het verzoek van de daders. Wie wordt aangesproken, neemt best zo snel mogelijk contact op met de politie. Het is ook nuttig om de nummerplaat van het voertuig, samen met het merk, type en kleur aan de agenten door te geven.