"Mijn mama zei: 'Hotelschool, daar geraak je nergens mee.' Nu werk ik bij Peter Goossens"

Niet iedereen heeft dat geluk, ook Gio niet. Als kind droomde hij er al van om maître d’hôtel te worden. Toen hij in het middelbaar naar de hotelschool wilde, hield zijn moeder dat tegen. “Ze verplichtte me om ASO te doen”, zegt Gio. “In de horeca werken was te min voor haar, ik moest en zou ASO doen en dan verder studeren.”

Hij ging ASO doen, maar teleurgesteld moest hij in het tweede jaar al naar het TSO. Nog steeds was de hotelschool, Gio’s echte passie, geen optie voor zijn mama. “In de richting sociaal-technische wetenschappen kwam ik in een klas met twintig meisjes en twee jongens terecht. Ook daar was ik niet gelukkig. Mijn punten waren oké, maar het was gewoon mijn ding niet.”

In het vierde middelbaar raapte Gio al zijn moed bijeen: hij schreef zich in in de Antwerpse hotelschool PIVA. “Ik vertrok bij mijn ma en ben toen bij mijn vader gaan wonen. De beste beslissing van mijn leven”, zegt hij. “Mijn pa heeft me wel altijd gesteund. In het PIVA ben ik in een heel gemengde klas beland, met mensen uit heel België. Op die school ben ik een ander mens geworden.”

Voor zijn stage is hij per toeval terechtgekomen bij Hof van Cleve, het driesterrenrestaurant van Peter Goossens. Gio: “Voor mijn stagekeuze moest ik drie restaurants opgeven, maar uiteindelijk was het mijn stagebegeleider die moest beslissen waar ik ging terechtkomen. Hof van Cleve had ik niet vermeld. Ik had nooit gedacht dat ik daar genoeg capaciteiten voor had. Maar mijn begeleider geloofde in mij. ‘Jij kunt dat wel aan’, zei hij.”