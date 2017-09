meerrespectgraag! Ngo's bestrijden rauw taalgebruik in vluchtelingendebat

Het Europese vluchtelingendebat gaat volgens vele middenveldorganisaties een rare richting uit. Mensen die vanwege geweld of honger hun land moeten verlaten, krijgen bij hun aankomst in Europa woorden naar hun kop geslingerd die hard aankomen. Ondankbaren. Extremisten. Verkrachters. Zieligaards. Terroristen. Profiteurs. Niet zelden zijn het vooraanstaande politici die zulke woorden gebruiken. Deze week nog werd de term ‘opkuisen’ gebezigd in de context van vluchtelingen. Een groeiend leger politieke groupies en trollen zorgt voor de verdere verspreiding van de harde boodschap: vaak in rauwere varianten en met steeds minder gêne.