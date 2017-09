"Maak de kerk weer politiek"

De kerkgebouwen in Mechelen staan er verlaten bij, maar achter de gevels broeit het van de ideeën om de kerk weer maatschappelijk relevant te maken. Wil ze weer een rol spelen in onze samenleving, dan moet ze met gelovigen ook nadenken over politieke thema’s, is de teneur van de oproep van het aartsbisdom Mechelen en Vlaams-Brabant. Vandaar de actie ‘Politiek gaat ons allen aan!’, waarover deze week een opmerkelijk artikel verscheen in Kerk & Leven.

In Mechelen is alleszins niet iedere gelovige gewonnen voor het idee, wanneer we een kijkje nemen in de Sint-Pieters-en-Pauluskerk.