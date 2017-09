'Links is te braaf en te bescheiden'

“Voor mijn Waalse collega’s was dat een enorme schok”, zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van de Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond ABVV. “Tot voor kort was een rechts beleid volgens hen vooral het probleem van Vlaanderen. Dat is nu veranderd. Na de democratische coup van cdH-voorzitter Benoît Lutgen zijn in het Waals Gewest MR en cdH aan de macht. Dat zal onze beweging in de aanloop naar de verkiezingen helpen en dwingen om een gemeenschappelijke strategie te bepalen.”

Merken ze al iets van dat nieuwe bestuur in Wallonië?