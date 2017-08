"Kamercommissie kan dinsdag samenkomen over Fipronilcrisis"

De Kamercommissie Economie en Landbouw zou dinsdag kunnen samenkomen in het dossier rond de met fipronil besmette eieren. Dat maakte de voorzitter van die commissie, PS-er Jean-Marc Delizée, zondag bekend. Op Twitter zegt hij dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke zijn fiat heeft gegeven om de commissie in hoogdringendheid samen te roepen.

Verschillende oppositiepartijen drongen vandaag aan op meer transparantie rond het fipronil-schandaal, nadat bekendraakte dat het FAVV al in juni op de hoogte was van de aanwezigheid van het insecticide in eieren, maar hier niet over communiceerde. Volgens Delizée kan een vergadering best dinsdag, zodat er tijd is om de beschikbaarheid te bevestigen van de ministers van Landbouw Denis Ducarme (MR) en van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en alle betrokken personen samen te roepen. J'ai sollicité réunion urgente commission Chambre sur crise des oeufs-AFSCA . Pt Bracke ok . Transparence SVP ! @begov — Jean-Marc Delizée(@ jmdelizee) 06/08/17 02:00

"Ook in Vlaams parlement spoedzitting" Oppositiepartij sp.a vraagt dat ook het Vlaams Parlement vervroegd samenkomt over de fipronilcrisis. Volgens parlementslid Els Robeyns moet Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) dringend uitleg komen geven in het Vlaamse halfrond.

"Ook in Vlaams parlement spoedzitting" Oppositiepartij sp.a vraagt dat ook het Vlaams Parlement vervroegd samenkomt over de fipronilcrisis. Volgens parlementslid Els Robeyns moet Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) dringend uitleg komen geven in het Vlaamse halfrond.

'In welke mate werd zij door haar federale collega op de hoogte gebracht en wat deed het kabinet met deze informatie?' Verschillende partijen hebben al aangedrongen op een bijeenkomst van de bevoegde commissie in de Kamer, maar ook in het Vlaams Parlement is een spoedzitting nodig, meent Robeyns. "De werking van het Voedselagentschap is weliswaar een federale bevoegdheid, maar er is inzake landbouw en voedselveiligheid nood aan kennisuitwisseling tussen het Vlaams en het federaal niveau. Het wantrouwen bij de consumenten in eigen land en in onze buurlanden groeit met het uur", aldus Robeyns.