'Hoe pak ik mijn eerste kus aan?': Jongerengids beantwoordt prangende vragen over sexting, vluchtelingen en verliefdheid

Wat moet ik doen als ik verliefd ben? Wat gebeurt er met mij als mijn ouders scheiden? Wat moet ik doen als ik gepest word op het internet? Het zijn heel eenvoudige vragen waar kinderen mee zitten. Omdat ze die niet altijd luidop durven te stellen en ook omdat er veel verkeerde antwoorden bestaan, verspreidt jeugdorganisatie De Ambrassade volgende week 168.000 exemplaren van de Jongerengids. Het boekje - een samenwerking van 66 organisaties - moet voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar een baken van betrouwbaarheid vormen.



In vergelijking met de vorige editie van twee jaar geleden is er nu extra aandacht voor thema's als sexting, het klimaat en vluchtelingen. "Waarom vluchten sommige mensen? Welke weg leggen ze af? Mogen ze in ons land blijven? Het is belangrijk dat we jongeren een antwoord op die vragen geven, want zij worden geconfronteerd met medeleerlingen die plots toekomen, minder goed Nederlands spreken en soms ook plots vertrekken", vertelt Marian Michielsen van De Ambrassade.



Hebben kinderen wel een papieren boekje nodig terwijl ze vlotter googelen dan u en ik? "In tegenstelling tot sommige online info zijn onze antwoorden honderd procent betrouwbaar. Bovendien willen we jongeren ook proactief informeren, nog voor ze al met een prangende vraag worstelen." (BHL)



Meer op www.jongerengids.be, voor jongeren tot 22 jaar